من أشهر الحلويات برمضان.. طريقة عمل قطايف عصافيري

المستقلة /- المكوّنات:

كوبان ونصف من الماء الدافئ.
ثلاثة أكواب من الدقيق.
ملعقتان كبيرتان من السكر.
ملعقة كبيرة من البايكنغ باودر.
نصف ملعقة صغيرة من الملح.
ملعقة كبيرة من الخميرة.

طريقة التحضير:
نخلط كلاً من الدقيق، والسكر، والبيكنغ باودر، والخميرة، والملح بشكل جيّد.
نبدأ بإضافة الماء بشكل تدريجي، ثم نخلط كافّة المكونات جيّداً، إلى أن تتجانس بأكملها.
نضعها وعاء العجين جانباً مدّة ساعة حتى تتخمر العجين.
نسخّن مقلاة من الحديد السميك ذات النوع غير القابل للاتصاق بشكل جيّد، حيث نصبّ مقدار ملعقة كبيرة أو من الخليط فيها.
نترك القطايف على المقلاة ونتركها حتى يصبح قاعها ذهبي اللون ووجهها مليئ بالفُقع، مع ضرورة المحافظة على درجة الحرارة، بطريقة لا تجعلك تطهوها سريعاً من الأسفل ممّا سيبقيها سائلة من الأعلى، أو على حرارة منخفضة، مع تكرار العملية إلى أن ننتهي من مقدار الخليط.
عند الانتهاء نضع أقراص القطايف جانباً حتّى تبرد، ليتمّ من بعد ذلك حشوها حسب الرغبة.
وبالصحة والعافية.

DXN GEMpyuri

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