من أجل البصرة .. ميسان تتابع تطبيق المراشنة في حوض دجلة

من أجل البصرة .. ميسان تتابع تطبيق المراشنة في حوض دجلة

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. واصلت الموارد المائية في ميسان تطبيقها نظام المراشنة في ميسان.

وقالت المديرية في بيان ان “الهيأة العامة لتشغيل وصيانة حوض دجلة تتابع ميدانياً أعمال تطبيق المراشنة”وان اللجنة المشكلة في الهيأة العامة لتشغيل وصيانة حوض دجلة تواصل متابعتها التوزيعات المائية في شمال ميسان بالتنسيق مع دائرة كهرباء المحافظة، ضمن قاطع مسؤولية شعبة الموارد المائية في نهر سعد .

وأشارت الى توجيه الفلاحين والمزارعين بضرورة الالتزام بجدول المراشنة لما فيه مصلحة الجميع، ووصول المياه لأبعد نقطة إرواء جنوب المحافظة

واوضحت ان ذلك النظام من اجل تمكين حصة محافظة البصرة المقررة من وزارة الموارد المائية من المرور من مؤخر ناظم قلعة صالح.

وبينت ان لجنة التشغيل واصلت ايضا اعمال تدقيق المضخات المائية المقامة على الجانب الأيسر لنهر دجلة ضمن قاطع قلعة صالح ووجهت الفلاحين بضرورة الالتزام بجدول المراشنة وعدم التجاوز على الحصة المائية المقررة بهدف وصول المياة للجميع يذكر الى ان المحافظة تشهد جفافا وشحة في المياة الامر الذي يهدد الامن الغذائي والبشري