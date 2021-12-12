من أجل البصرة .. ميسان تتابع تطبيق المراشنة في حوض دجلة

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. واصلت  الموارد المائية في ميسان تطبيقها نظام المراشنة في ميسان.

وقالت المديرية في بيان  ان   “الهيأة العامة لتشغيل وصيانة حوض دجلة تتابع ميدانياً أعمال تطبيق المراشنة”وان اللجنة المشكلة في الهيأة العامة لتشغيل وصيانة حوض دجلة  تواصل متابعتها التوزيعات المائية في شمال ميسان بالتنسيق مع دائرة كهرباء المحافظة، ضمن قاطع مسؤولية شعبة الموارد المائية في نهر سعد .

وأشارت الى توجيه الفلاحين والمزارعين بضرورة الالتزام بجدول المراشنة لما فيه مصلحة الجميع، ووصول المياه لأبعد نقطة إرواء جنوب المحافظة

واوضحت ان ذلك النظام من اجل تمكين  حصة محافظة البصرة المقررة من وزارة الموارد المائية من المرور من مؤخر ناظم قلعة صالح.

وبينت ان  لجنة التشغيل واصلت ايضا اعمال تدقيق المضخات المائية المقامة على الجانب الأيسر لنهر دجلة ضمن قاطع قلعة صالح ووجهت الفلاحين بضرورة الالتزام بجدول المراشنة وعدم التجاوز على الحصة المائية المقررة بهدف وصول المياة للجميع يذكر الى ان المحافظة تشهد جفافا وشحة في المياة الامر الذي يهدد الامن الغذائي والبشري

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

برلمان الطلبة .. تجربة انتخابية جديدة تقدمها تربية ميسان

اخبار العراق

بتهمة العنف الاسري.. القبض على 6 مطلوبين في ميسان 

اخبار العراق

رادار مروري لضبط  مستخدمي الطريق المخالفين في كربلاء

اخبار فلسطين

سوزان نجار تعايد جمهورها ” بترتيلة ” بمناسبة الميلاد المجيد

اخبار العراق

احتفال في ميشكان الامريكية لمناسبة مئوية دولة العراق

اخبار العراق

محافظ البنك المركزي يفتتح فعاليات الأسبوع المصرفي العراقي في اكسبو دبي 2020

اخبار العراق

تقرير : ارتفاع صادرات العراق النفطية الى امريكا لتصل الى 248 ألف برميل

اخبار العراق

تقرير : ارتفاع صادرات العراق النفطية الى امريكا لتصل الى 248 ألف برميل

اخبار العراق

محافظ البنك المركزي يفتتح فعاليات جناح العراق في اكسبو دبي 2020

اخبار العراق

الصحة تدعو الى تشديد الاجراءات في المنافذ الحدودية وفحص الوافدين

اخبار العراق

وزير النفط : نخطط لزيادة الانتاج الى 8 ملايين برميل يوميا

اخر الاخبار

اليوم.. ستقام واحدة من أقوي مباريات الدوريات الأوروبية بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

اخر الاخبار

اليوم الاحد .. ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد و اربيل

اخبار العراق

حرب : المحكمة الاتحادية ستؤجل النطق بالحكم بدعوى الطعن بالانتخابات

اخر الاخبار

اختصاصي مناعة يؤكد.. اللقاحات المعززة قد تحمي من سلالة اوميكرون

اخبار العراق

الكاظمي يتلقى اتصال من محمد بن سلمان بمناسبة مئوية الدولة العراقية

اخبار العراق

رئيس الجمهورية برهم صالح مقالة بمناسبة مئوية تأسيس الدولة العراقية