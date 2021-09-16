منى ومحمد الكرد ضمن قائمة الشخصيات المؤثرة عام 2021

المستقلة /- اختارت مجلة تايم العالمية، الشقيقين منى ومحمد الكرد من سكان حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، ضمن قائمتها لـ 100 شخصية المؤثرة في العالم لعام 2021.

وأعلنت الصحيفة الأميركية إضافة التوأم الكرد لهذه القائمة: من خلال مشاركاتهما على الانترنت منشورات وأخبار وقصص، والظهور في وسائل الإعلام، حيث أتاح الشقيقان محمد ومنى الكرد للعالم نافذة للاطلاع على العيش تحت الاحتلال في القدس الشرقية، ما ساعد بإحداث تحول دولي في الخطاب فيما يتعلق بإسرائيل وفلسطين.

واستعرضت التاريخ النضالي لعائلة الكرد، قائلة: “لأكثر من عقد من الزمان، تحارب عائلة الكرد مع العشرات من جيرانهم في حي الشيخ جراح ضد إمكانية إخلاء منازلهم قسريا لصالح المستوطنين الإسرائيليين، وفي أيار/ مايو امتدت التوترات في الشيخ جراح إلى البلدة القديمة المجاورة، حيث هاجمت القوات الإسرائيلية المصلين في المسجد الأقصى.

وذكرت الصحيفة أن محمد ومنى الكرد اللذين احتجزتهما السلطات الإسرائيلية مؤقتا هذا الصيف، تحديا الروايات الحالية من خلال المنشورات والمقابلات وإضفاء الطابع الإنساني على تجارب جيرانهم، وتفنيد رواية أن العنف كان من قبلهم، ووصفت الصحيفة الأخوين بأنهما يتمتعان بشخصية جذابة وجريئة، وأصبحا أكثر الأصوات شهرة.

 

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