منى واصف ترد على تصريحات نجوى كرم

المستقلة /- ردت الفنانة السورية منى واصف على رأي الفنانة اللبنانية نجوى كرم بموهبتها، نالت من خلال ذلك إعجاب الجمهور.

وقالت واصف في تسجيل صوتي رصدته منصة تريند بأنها سعيدة جداً بما قالته كرم عنها خلال الحفل الأخير الذي أقامته في دبي.

وتابعت الفنانة السورية بأنها لا تعلم طريقة الوصول إلى الفنانة اللبنانية من أجل تقديم الشكر لها على تلك الكلمات التي أدلت بها.

واصفة نجوى كرم بالسيدة اللبنانية، وإنها فنانة موهوبة في عالم الغناء الذي تركت فيه بصمة لا تنسى.

ويأتي رد منى واصف بعد أن عبرت كرم عن إعجابها الشديد بموهبتها، مؤكدة بأنها فنانة تستحق أن يرفع لها القبعة.

نجوى كرم ومنى واصف

وتمنت الفنانة اللبنانية بأن تجتمع مع الفنانة السورية، خاصة وإنها قد اجتمعت معها منذ سنوات طويلة في سورية.

عدد كبير من محبين الفنانة السورية أبدوا إعجابهم الشديد بتواضعها وأخلاقها العالية، خاصة بعد أن أشادت بموهبة كرم.

مؤكدين بأن منى واصف تعتبر من الجيل الذهبي الذي يقدر قيمة الفن والفنانين بعيداً عما نراه في الوسط الفني حالياً.

وتغيب الفنانة السورية عن الموسم الرمضاني المقبل بعد أن تأخر بدأ التصوير في فيلم الهيبة الذي تجسد فيه شخصية “أم جبل”.

وكان آخر ظهور لها في الجزء الخامس من السلسلة الشهيرة، وتصدرت التريند بعدد من المشاهد المثيرة للمشاعر.