منى واصف تثير غضب الجمهور بسبب صباح فخري

المستقلة /- صدمت الفنانه السورية منى واصف الجمهور والمتابعين بتصريحاتها في مقابلة أثناء جنازة الفنان صباح فخري، وقال: “صباح فخري انه سيغني مع الملائكه إذا كان الميتون يستمعون للطرب”، ما أغضب هذا الكلام الكثير من الأشخاص، ووصفواكلامها “بالجهل”.

كما قالت الممثلة السورية للصحافيين ان وفاة صباح فخري خسارة كبيرة فهو لا يعوض ولا يتجدد، ولن يأتي من بعده، وأضافت: “صباح فخري هو صاحب القدود الحلبية، وأحد رموز قلعة حلب”.

هذا وشارك عدد كبير من الفنانين السوريين بجنازة الفنان الراحل صباح فخري الذي وافته المنية يوم الثلاثاء، منهم الفنان دريد لحام، ومنى واصف، كما شارك فنانون ومطربون في جميع انحاء العالم العربي بنعي الفنان الراحل، وتغنّى البعض بكلمات من أغانيه، مطلقين عليه لقب «قلعة الطرب الأصيل».

هذا وشاركت الفنانة السورية منى واصف مؤخرا بتصوير مسلسل الهيبة الجزء الخامس، والتي تلعب به دور والدة جبل، والذي لاقى نجاحا واسعا، وأشاد الجمهور بدورها وقوة حضورها في المسلسل.

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