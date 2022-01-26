منى زكي مهددة بالقتل بعد فيلمها الأخير

المستقلة /- تصدرت الفنانة المصرية منى زكي حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بعد عرض فيلمها الاخير بعنوان ” أصحاب ولا أعز ” الذي احرز ضجة كبيرة بين الجمهور ونقاد السينما.

في التفاصيل ، عرض قبل عدة ايام الفيلم الشهير لعام 2022 بطولة الفنانة المصرية منى زكي والفنان الأرني اياد نصار والفنان اللبناني عادل كرم وجورج خباز والعديد من النجوم ، حيث انه تصدر محركات البحث بسب جرأة العمل السينمائي والمشاهد الذي تضمنها الفيلم والقصة التي تسببت بجدل كبير بين الجمهور العربي وصناع العمل السينمائي.

وكانت النقابة قد أصدرت بيانا جاء فيه الدعم الكامل لمنى بعد الشتائم التي تلقتها عبر منشور قالت فيه “تابعت نقابة المهن التمثيلية نقيبا واعضاء، بكل دقة ، كافة ردود الأفعال التي ظهرت في وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي ، وبعض الآراء من شخصيات سياسية ( منفردة او ممثلة لأحزابها ) والتي جميعها دارت حول العمل الفني فيلم ”أصحاب ولا أعز ”والذي شاركت في بطولته الفنانة المصرية مني ذكي عضو النقابة”.

واضاف البيان ” وأضاف البيان :أولا – أن الحفاظ علي حرية الإبداع في دولة مدنية تؤمن بالحرية جزء أساسي من وجدان الفنانين المصريين تحميه النقابة وتدافع عنه
ثانيا- أن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام اي اعتداء لفظي او محاولة ترهيب معنويه لأي فنان مصري او النيل منه نتيجة عمل فني ساهم فيه مع مؤلفه ومخرجه ، وستقوم النقابة بدعم الفنانة مني ذكي حال محاولة البعض اتخاذ اي اجراء من أي نوع كان تجاه الفنانة عضو النقابة.

 

 

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