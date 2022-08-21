منفذ الشيب يعلن استعداده لاستقبال  اكثر من 500 الف زائر ايراني

منفذ الشيب

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..كشف معاون مديرية منفذ الشيب الحدودي عن الاتفاق مع مديرية منفذ الجذابة في الجانب الإيراني على تفويج الزوار الايرانيين الى العراق عبر منفذ الشيب في محافطة ميسان.

وقال معاون مدير المنفذ العميد محمد كاظم في تصريح  ” ان اتفاقا حصل مع الجانب الايراني يخص تفويج الزائرين الايرانيين للمشاركة بزيارة الأربعين، مشيرا الى ان الاتفاق حصل على تفويج اكثر من  500 ألف زائر إيراني لأداء زيارة الأربعين ضمن السياق السنوي المتبع ووفق الشروط والضوابط الأمنية”.

وأكد  إن المنفذ أنهى الاستعدادات بجميع القطاعات الخدمي والأمني والصحي والكمركي.

واوضح ان قيادة العمليات المشتركة القوات الأمنية في المنفذ عززت بقطاعات أخرى لضبط الأمن هناك طيلة فترة الزيارة.

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