منفذ الشيب يستقبل اكثر من 13 الف زائر ايراني

منفذ الشيب يستقبل اكثر من 13 الف زائر ايراني

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..أعلنت مديرية منفذ الشيب الحدودي في ميسان عن استقبال أكثر من 13 ألف زائر إيراني عبر المنفذ بعد استئناف العمل سيما بعد تأمين الحماية والقطاعات الأمنية المرابطة على طول الطريق الرابط من المنفذ وصولا إلى مركز المحافظة.

وقال ممثل أمانة مجلس الوزراء حيدر مجيد في مؤتمر صحفي عقده في المنفذ إن الجهود التي تبذلها هيئة المنافذ كبيرة وتعمل على مدار 24 ساعة لاستقبال الزائرين وقامت بتهيئة القاعات ومواقع مراجعة الوافدين عبر المنفذ لتسهيل عملية مرورهم.

من جانبه قال مدير إعلام هيئة المنافذ علاء القيسي اثناء المؤتمر إن الهيئة بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة التي عملت على نشر قطاعاتها الأمنية من جميع المنافذ المسموح بدخول الزائرين عبرها وصولا إلى المحافظات المقدسة في كربلاء والنجف.