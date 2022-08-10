منع وسائل الاعلام من تغطية زيارة الكاظمي الى الموصل

اقتصار التغطية على القنوات الرسمية

 لمستقلة/- قالت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق أن الحكومة المحلية في الموصل منعت العديد من وسائل الاعلام من تغطية زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى المحافظة،اليوم، واقتصار التغطية على القنوات الرسمية فقط.

ونقلت الجمعية عن مراسل اي نيوز الاخبارية سعد منصور قوله : انه جرى منعه، ومراسلي قنوات (التغيير، وان نيوز، الحرة عراق، utv) من تغطية الزيارة، والسماح للقنوات الحكومية الرسمية فقط، وهي كل من (الموصلية، التركمانية) لحضور المؤتمر الذي عقده، الكاظمي فور وصوله، وبقية جوانب الزيارة.

ووصل رئيس الوزراء، صباح اليوم الاربعاء، الى مدينة الموصل في زيارة رسمية على رأس وفد رفيع، لافتتاح عدد من المشاريع الخدمية في نينوى.

وادانت الجمعية منع الزملاء من اداء مهامهم، وتعده انتهاكا لحرية العمل الصحفي والاعلامي في البلاد، المنصوص عليها في الدستور.

ورفضت الاجراءات التي تتخذها الجهات المسؤولة في المحافظات، عند زيارة مسؤول، وهي منع الصحفيين من تغطية هذه الزيارات.

وطالب الجمعية بالكف عن منع الاعلام من اخذ دوره في نقل صورة واضحة عن تطورات الاحداث على الساحة، واحترام مبادئ القانون. والالتزام بالدستور.

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