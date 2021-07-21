منع العراقية دانا حسين من المشاركة في أولمبياد طوكيو

المستقلة/- قرر الاتحاد الدولي لألعاب القوى، منع العداءة العراقية دانا حسين من المشاركة في أولمبياد طوكيو.

وذكر الاتحاد في بيان رسمي، أنه “تقرر منع العداءة دانا حسين من المشاركة في أولمبياد طوكيو بعد ثبوت تعاطيها المنشطات في بطولة العرب التي جرت مؤخراً وحصلت من خلالها دانا على المركز الاول الذي كسرت من خلاله الرقم القياسي العربي لإسرع إمرأة عربية”.

وأضاف البيان، أن “الاتحاد الدولي لالعاب القوى اخبر الاتحاد العراقي ان اللاعبه دانه حسين قد ثبت تعاطيها مواد محظوره في البطولة العربية و التي اختتمت مؤخراً و يمهلها لغاية تاريخ 23 من هذا الشهر للدفاع عن نفسها و الا تحرم من المشاركة في اولمبياد طوكيو و تسحب جميع نتائجها”.

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