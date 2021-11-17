منظمة FAO تناقش تطوير الزراعة في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. ناقشت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة FAO ، مع الحكومة المحلية في كربلاء تطوير الواقع الزراعي في المحافظة .

وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) ، مساء الاربعاء، إن ” ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة FAO الدكتور صلاح الحاج حسن ناقش مع الحكومة المحلية الخطوات النهائية لبرنامج المنظمة في مجال التطوير وتدريب الكوادر من اجل النهوض بالواقع الزراعي في المحافظة “.

من جانبه أكد مدير زراعة كربلاء المهندس رزاق الطائي ، على أهمية التعاون المشترك مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة FAO من أجل النهوض بالواقع الزراعي في المحافظة “.

وأوضح إن “كربلاء قامت بزراعة أكثر من 30 الف دونم ، من أصل المساحة المصادق عليها والبالغة 113594 دونم بمحصول الحنطة والشعير للموسم 2021 و2022 “.