منظمة الفاو تدعم مربي الماشية و المزارعينفي نيونى  ببذور العلف

احتفال منظمة فاو في بعشيقة

المستقلة/- أقامت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في العراق احتفالا في قضاء بعشيقة في محافظة نينوى لمواصلة دعم مربي الماشية ببذور العلف لأكثر من 160 مزارعا ومربي مواشي.

وساهمت زراعة الأعلاف في العامين الماضيين في زيادة إنتاجية الحليب كماً ونوعاً ، كجزء من المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي “دعم سبل المعيشة والمجتمعات الريفية وشبه الحضرية في محافظة نينوى في محافظة نينوى”، بالتعاون مع وزارة الزراعة.

وقال ممثل الفاو في العراق الدكتور صلاح الحاج حسن أن “المزارعين في نينوى تبنوا زراعة محاصيل العلف مما ساعدهم على التخفيف من آثار الجفاف وارتفاع أسعار الأعلاف” و شكر الاتحاد الأوروبي على الدعم السخي.

من الجدير بالذكر أن العديد من المزارعين بادروا بشراء بذور العلف من الأسواق المحلية وقد كانوا حريصين على نشر زراعة الأعلاف للوصول إلى الاكتفاء الذاتي.

وفي ختام الحفل ، أشار عدد من المزارعين ومربي الماشية الحاضرين إلى الدور الكبير لمنظمة الأغذية والزراعة في تحسين سبل العيش وتطوير عملهم من خلال إدخال تقنيات جديدة من شأنها الارتقاء بالقطاع الزراعي وزيادة فرص العمل.

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