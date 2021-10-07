 منظمة الفاو تدعم انتاج سيلاج الذرة الصفراء في كركوك

المستقلة/- ضمن إطار نشاطاتها لدعم انتاج الزراعات العلفية وخاصةً الانواع المحلية منها (سيلاج الذرة) في العراق انعقد اجتماع في مديرية زراعة محافظة كركوك بحضور السيدة احلام فخر الدين معاون مدير الزراعة ووفد من منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) برئاسة الدكتور صلاح الحاج حسن الممثل المقيم في العراق للمنظمة يرافقه خبراء الفاو وخمسة من فريق الارشاد المتابع لمشروع دعم سبل المعيشة للمزارعين العائدين في المناطق الريفية الشبه الحضرية – الممول من قبل الاتحاد الأوروبي والمنفذ بالتعاون بين الفاو ووزارة الزراعة (المديرية العامة لزراعة نينوى)، ومسؤول شعبة المتابعة في زراعة كركوك والمستثمر الحديث العهد في صناعة وتسويق سيلاج الذرة الصفراء المبرمج لهذا الموسم.

وناقش الحضور خطط منظمة الفاو في دعم القطاع الزراعي لعموم العراق وما تم إنجازه في محافظة نينوى وخاصة في مجال انتاج الاعلاف وتصنيع الالبان.

و بين الممثل المقيم لمنظمة الفاو ان هدف الزيارة جاء للاطلاع عن كثب عن واقع الزراعة في محافظة كركوك وعرض بشكل تفصيلي الخطط الموضوعة لنقل التجربة التي تنفذها المنظمة في محافظة نينوى لغرض ايصالها الى الشريحة المستهدفة في محافظة كركوك التي تعتبر المنطقة الرئيسية لزراعة الذرة الصفراء في العراق والامكانيات المتوفرة التي تتمتع بها لتصنيع وتسويق سيلاج الذرة الصفراء لتزويد مربي المواشي في انحاء العراق.

و بارك ممثل الفاو المبادرات الرائدة للقطاع الخاص الشجاعة لتنفيذ استثمارات فيما يخص مصانع انتاج وتصنيع سيلاج الذرة الصفراء الذي يدخل من ضمن أولويات منظمة الفاو لدعم وتشجيع القطاع الخاص لتطوير وتسويق المحاصيل العلفية التي تعتبر الحل الأساسي لتحسين المردود المادي لمربي الثروة الحيوانية.

و شملت الزيارة مشاهدة حقلية إلى موقع معمل السيلاج في قرية البدير. حيث سيتم ولأول مرة في العراق حصاد 3000 دونم لتصنيع سيلاج الذرة الصفراء.

واكد فريق الفاو ضرورة متابعة عملية تصنيع السيلاج وتقديم الدعم الارشادي والخبرات في هذا المجال.