منظمة الصحة تحذر: أكثر من نصف الأوروبيين سيصابون بأوميكرون خلال شهرين

المستقلة/- قال المكتب المسؤول عن المنطقة الأوروبية لمنظمة الصحة العالمية، اليوم، الثلاثاء، إن أكثر من 50 بالمئة من الأوروبيين قد يصابون بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا خلال شهرين في حال استمرّت وتيرة التفشي الحالية.

وخلال مؤتمر صحافي عبر الفيديو، قال هانس كلوج، مدير المنطقة الأوروبية للمنظمة، إنه استناداً إلى إحصائيات معهد القياسات الصحية والتقييم، فإن أكثر من 50 بالمئة من سكان المنطقة الأوروبية سيصابون بأوميكرون خلال ما بين ستة وثمانية أسابيع.

وأكد كلوج أن متحور “أوميكرون لديه تحورات تسمح له من الوصول بطريقة أسهل إلى الخلايا، وباستطاعته إصابة الأشخاص الذي إما أصيبوا في السابق بكورونا، أو الذين تلقوا اللقاحات”.

أشار كلوج إلى رصد أكثر من 7 ملايين إصابة جديدة من سلالة أوميكرون في جميع أنحاء أوروبا خلال الأسبوع الأول من شهر كانون الثاني/يناير

وفي ظلّ الانتشار السريع للمتحور أوميكرون خلال فترة العطلات، تسعى دول أوروبية إلى فرض قيود جديدة لكبح استشراء الوباء من خلال تسريع وتيرة حملات التطعيم ضد كوفيد-19.

وأسهم المتحور أوميكرون إلى تأزيم الوضع الوبائي في دول حول العالم، أبرزها الصين التي فرضت إغلاقاً شاملاً في ثلاث مدن، والولايات المتحدة الأميركية التي أحصت أكثر من 1.3 مليون إصابة في يوم واحد أمس الإثنين في رقم قياسي عالمي.

وأمس الإثنين أيضاً أكد رئيس مختبر فايزر أن نسخة من اللقاح المضاد لكوفيد-19 معدّة للتصدي للمتحوّر أوميكرون ستكون جاهزة إذا لزم الأمر في آذار/مارس، فيما أشار نظيره في موديرنا إلى التحضير للقاح سيكون جاهزاً في الخريف.

 

المصدر: يورونيوز

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