منظمة الصحة: العالم سيتمكن من السيطرة على تفشي جائحة كورونا

FILE PHOTO: A scientist conducts research on a vaccine for the novel coronavirus (COVID-19) at the laboratories of RNA medicines company Arcturus Therapeutics in San Diego, California, U.S., March 17, 2020. REUTERS/Bing Guan/File Photo