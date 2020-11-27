منظمة الصحة: العالم سيتمكن من السيطرة على تفشي جائحة كورونا

FILE PHOTO: A scientist conducts research on a vaccine for the novel coronavirus (COVID-19) at the laboratories of RNA medicines company Arcturus Therapeutics in San Diego, California, U.S., March 17, 2020. REUTERS/Bing Guan/File Photo
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المستقلة/… قال كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية إن طرح لقاح للوقاية من كوفيد-19 سيسمح للعالم بالسيطرة التدريجية على المرض العام المقبل.

وقال مايك رايان لتلفزيون (آر.تي.إي) في وطنه أيرلندا “الحياة كما اعتدنا أن نعرفها، أعتقد أن هذا ممكن جدا جدا ولكن سيتعين علينا الاستمرار في الحفاظ على النظافة الشخصية والتباعد الجسدي”.

وأضاف رايان “اللقاحات لا تعني انتهاء كوفيد. إضافة اللقاحات سيسمح لنا مع إجراءاتنا الحالية بسحق المنحنى حقا وتجنب العزل العام واكتساب السيطرة التدريجية على المرض”.

وقال المسؤول الدولي “علينا أن ندرك تماما أننا بحاجة إلى تقليل فرص إصابة الآخرين عند تنظيم العائلات بعناية في احتفالات عيد الميلاد”. (النهاية)

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