منظمة الصحة العالمية توصي بتدمير الجراثيم عالية الخطورة في أوكرانيا

المستقلة/- أوصت منظمة الصحة العالمية، يوم الجمعة، أوكرانيا بالقضاء على مسببات الأمراض شديدة الخطورة الموجودة في مختبرات الصحة العامة في البلاد لمنع “أي تسريبات محتملة” من شأنها أن تنشر المرض بين السكان.

وأشارت المنظمة، إلى أنها “تعاونت مع مختبرات الصحة العامة الأوكرانية لسنوات عدة لتعزيز الممارسات الأمنية التي تساعد على منع الإطلاق العرضي أو المتعمد لمسببات الأمراض”.

وتابعت: “لهذا الغرض، أوصينا وزارة الصحة في أوكرانيا والهيئات المسؤولة الأخرى بضرورة وأهمية تدمير مسببات الأمراض شديدة الخطورة لمنع أي انسكابات محتملة”.

ويوجد في أوكرانيا مختبرات للصحة العامة تبحث في كيفية التخفيف من تهديدات الأمراض الخطيرة التي تصيب الحيوانات والبشر بما في ذلك، مؤخرًا (كوفيد -19)، وتلقت المختبرات الأوكرانية دعمًا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية.

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