منظمة الصحة العالمية تطالب بإيقاف “برنامج كاميرا خفية” عربي فوراً

المستقلة /- عبر رسالة إلى الخارجية التونسية، طالبت منظمة الصحة العالمية، بوقف بث برنامج للكاميرا الخفية “أنجلينا 19″، والذي يبث على قناة تلفزيونية تونسية، بسبب استخدام شعارها في البرنامج دون ترخيص أو إذن، وفق ما ذكر موقع تلفزيون التاسعة.

ووفق الرسالة إستنكرت الصحة العالمية فكرة البرنامج التي تقوم على إيهام الضحية بأن الشخص الذي يتلقى التطعيم يصاب بأعراض جانبية، حيث تقوم إحدى شبيهات الممثلة العالمية أنجلينا جولي بتقديم لقاح فيروس كورونا على أنه هبة من منظمة الصحة لتونس، ثم تمثيل مشهد وفاة من تم تلقيحهم، لبث الرعب في نفس الضيف في البرنامج، مما ينعكس سلبا على توعية الناس بأهمية وضرورة التلقيح ضد فيروس كورونا، ويعتبر هذا استخفافا بالجهود الدولية الرامية للتصدي لجائحة فيروس كورونا، مما يشكل إساءة للمنظمات الأممية.

وعبر وليد الزريبي منتج البرنامج عن استنكاره بتدوينة نشرها على صفحته الرسمية في فيسبوك، عن امتعاضه من تدخل منظمة الصحة العالمية ببرنامج كاميرا خفية.