منظمة التعاون الإسلامي تبحث استكمال لوائح لجنة الأسرة

المستقلة/- استضافت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، الاجتماع الثاني لفريق الخبراء الحكوميين المفتوح العضوية لاستكمال اللوائح الداخلية والمالية للجنة الأسرة للمنظمة، اليوم الثلاثاء.

وترأست وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية بالجمهورية التركية، سعادة السيدة دريا يانق، الاجتماع التي أكدت في كلمتها على أهمية أن يستكمل الاجتماع مناقشة اللوائح الداخلية والمالية للجنة الأسرة بمنظمة التعاون الإسلامي.

وألقى السفير طارق علي بخيت، الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية بالمنظمة كلمة الأمانة العامة في الاجتماع الذي انعقد افتراضيا، معربا عن خالص شكره وتقديره لوزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية بالجمهورية التركية؛ رئيسة المؤتمر الوزاري حول التنمية الاجتماعية وذلك لدعوتها لعقد الاجتماع الثاني ودعمها المتواصل للأمانة العامة للمنظمة.

وقال بخيت إن مجلس وزراء الخارجية كان قد قرر إنشاء فريق خبراء حكوميين مفتوح العضوية يعمل تحت إشراف رئاسة المؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية، وذلك بغية استكمال اللوائح الداخلية والمالية للجنة الأسرة بالمنظمة، مشيرا إلى أن الاجتماع الأول انعقد في تشرين الأول/ أكتوبر 2021، بمشاركة 74 خبيرا وخبيرة من 30 دولة عضو بالمنظمة، على أن يستكمل أعماله في اجتماع اليوم.

وأوضح أن التطورات التي يشهدها العالم اليوم من تفاقم الأوضاع الأمنية والإنسانية تدعو إلى تكثيف الجهود والتعاون بين الدول الأعضاء لإيلاء الأسرة الأهمية التي تستحقها باعتبارها النواة الرئيسة للمجتمع، كما تهدف هذه الجهود إلى المساهمة في سعي الدول الأعضاء نحو تعزيز التنمية.