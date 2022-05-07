منظمات مجتمع مدني  تطالب بالابتعاد الفوري عن التقاطعات السياسية

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت جمعية مراقبة حقوق الانسان في كربلاء، عن مشاركة 684 منظمة مجتمع مدني في محافظات العراق وإقليم كردستان للمطالبة بالابتعاد الفوري عن التقاطعات السياسية  والشروع باختيار رئيس الجمهورية  وتشكيل حكومة مستقلة تنفذ التزاماتها أمام الشعب .

وقال المنسق العام للجمعية احمد الموسوي في بيان صحافي تلقت ( المستقلة ) نسخة منه مساء السبت ، إن “عدم الشعور بالمسؤولية الشرعية والقانونية من قبل جميع الفائزين في الانتخابات ، يضعهم في دائرة الاتهام  بالتقصير الممنهج  والمتعمد لبناء الدولة ، ويعد مخالفة فاضحة لما تعهدت به القيادات السياسية الفائزة ما قبل الانتخابات ويعد خرقا كبيرا للدستور وانتهاكا صارخا لقانون مجلس النواب وتشكيلاته في المواد ( 6 ، 10 ، 11 ، 14 ) “.

واضاف إن “بناء الدولة وسلطاتها لا يقتصر على التشكيلات السياسية الفائزة في الانتخابات ، فهم جزء من مؤسساتها غير الحكومية ، وفي ظل الظروف الحالية يستوجب المطالبة والمساءلة المجتمعية لكافة الفائزين في الانتخابات من قبل الشعب ومؤسسات منظمات المجتمع المدني “.

وأشار الى إن “المجتمعين طالبوا في البيان ،  الابتعاد الفوري عن التقاطعات السياسية  والشروع باختيار رئيس الجمهورية  وتشكيل حكومة مستقلة تنفذ التزاماتها امام الشعب ، كذلك  الاسراع بإقرار الموازنة  وتشريع القوانين ، فضلا عن  الاستثمار الأمثل للموارد المالية “.

وأوضح إن “البيان هو الخطوة الأولى باتجاه حماية ودعم العملية الديمقراطية وفقا الأطر الدستورية “.

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