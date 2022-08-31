منظمات المجتمع المدني : لا تغيير بدون انهاء نهج المحاصصة والفساد

لقاء منظمات المجتمع المدني

المستقلة/- عقدت شبكة النساء العراقيات لقاء موسع لمنظمات المجتمع المدني ، لمناقشة ازمة الانسداد السياسي التي يمر بها العراق ، التي أدت إلى تعطيل مؤسسات الدولة ومصالح المواطنين .

وشارك في اللقاء عدد من قادة المجتمع المدني وشخصيات اكاديمية واقتصادية وناشطين ومدافعين عن حقوق الانسان ، ويأتي استكمالاً للنقاشات المجتمعية التي تسعى الى تبادل وجهات النظر وتوحيد المواقف والرؤى بشأن الوضع الخطير الذي يمر به بلدنا .

وأكد الحاضرون حق الشعب في المطالبة بالتغيير الشامل للعملية السياسية القائمة على نهج المحاصصة الطائفية والحزبية والفئوية والفساد ، الذي أصبح عاملاً رئيسياً في خرق الدستور والتشريعات ، وفشل مؤسسات الدولة في النهوض بوظائفها ، وانتشار السلاح والافلات من العقاب ، وتدهور رهيب في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية والبيئية ، انعكس بشكل صارخ على حياة المواطنين في زيادة نسبة الفقر والبطالة والهجرة والتشرد والتسول وتعاطي المخدرات وانتشار الجريمة المنظمة .

ودعا المشاركون في اللقاء  الى اطلاق حوار وطني شامل في إطار الهوية العراقية ، بعيداً عما يسمى بالتوازن والتوافق ، تشارك فيه جميع القوى والأحزاب السياسية والشبابية ومنظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات المهنية والنخب الثقافية والشرائح الاجتماعية الشبابية والنسائية ، ومن مختلف المكونات ، يهدف إلى الاتفاق على برنامج عمل وطني ديمقراطي، لمعالجة النزاعات والأزمات ، وتشكيل حكومة انتقالية من عناصر وطنية تتمتع بالكفاءة والخبرة والنزاهة ، ولا تخضع لإرادة وضغوطات الأحزاب السياسية المتنفذة ، تعمل بمبادئ الشفافية والعلنية والنزاهة والحكم الرشيد من أجل إيقاف تدهور الخدمات الأساسية وتحسينها في القطاعات الصحية والتعليمية والسكنية والبيئية ، وضمان حرية التعبير والاجتماع والتظاهر السلمي ، وتفتيت بؤر الفساد في المؤسسات الحكومية ، وتهيئة بيئة آمنة لإجراء انتخابات نزيهة وعادلة ضمن سقف زمني محدد، مع ضرورة تفعيل دور الرقابة والمساءلة المجتمعية على أداء الحكومة .

وشدد المشاركون على احترام سلطة القضاء ودوره في إرساء سيادة القانون والعدل ومكافحة الجرائم والمساءلة القانونية الشفافة لمافيات الفساد والإرهاب ، وملاحقة مرتكبي جرائم اغتيال وخطف وتعذيب المتظاهرين والناشطين المدنيين والمختفين قسرياً .

واتفقوا على توسيع النقاش مع منظمات المجتمع المدني المتنوعة في مختلف المحافظات ، لتنسيق المواقف والتعاون وتعبئة القوى على أساس الهوية العراقية الجامعة ، لتبني برنامج وطني يلتزم مصالح شعبنا وسيادة بلدنا واستقلالها .

اقرأ المزيد
اخبار مصر

احمد داود يعود الى قاعات العرض بأول فيلم مصري بتقنية  3D

اخبار العراق

إعادة افتتاح منفذ الشيب الحدودي مع إيران

اخبار العراق

هواوي الصينية تناقش مع نفط ميسان مذكرة تفاهم بشأن الحلول الرقمية بصناعة النفط

اخبار العراق

مؤتمر يناقش مشاكل قطاعي الصحة والتربية في كربلاء

اخبار العراق

الشارقة والبحرين في نهائي كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الخليجية لطائرة السيدات

اخبار العراق

متحف للشمع في البصرة

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار مصر

احمد داود يعود الى قاعات العرض بأول فيلم مصري بتقنية  3D

اخبار العراق

هواوي الصينية تناقش مع نفط ميسان مذكرة تفاهم بشأن الحلول الرقمية بصناعة النفط

اخبار العراق

الشارقة والبحرين في نهائي كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الخليجية لطائرة السيدات

اخبار العراق

منظمات المجتمع المدني : لا تغيير بدون انهاء نهج المحاصصة والفساد

اخبار العراق

متحف للشمع في البصرة

اخر الاخبار

الجمهور بين الوعي والتجهيل..

اخر الاخبار

ليلى شندول تطرح “كنبنا غياب” بالتعاون مع لايف ستايلز ستوديوز

اخر الاخبار

ليلى شندول تطرح “كنبنا غياب” بالتعاون مع لايف ستايلز ستوديوز

اخبار العراق

المسبار الامارتي  يستكشف نوعا جديدا من الشفق البروتوني المتقطع بالمريخ

الاخبار

اهمية استبدال اللحوم بالسمك في نظامنا الغذائي

اخبار العراق

الرافدين : المتقاعد له حرية اختيار الفرع للتقديم على السلفة ضمن محافظته

اخبار العراق

مصدر : اعادة فتح الجسر المعلق وسط بغداد امام المواطنين

اخبار العراق

اهمها البلاستك.. استيرادات العراق من مصر بلغت 460,784 مليون دولار

اخبار العراق

طقس العراق : استمرار الاجواء الصيفية خلال ما تبقى من الاسبوع الجاري

اخبار العراق

الاعمار تنجز 40% من مشروع اعادة تأهيل طريق تحويلة المحمودية

اخر الاخبار

من هو المرجع كاظم الحائري الذي تسبب في اعتزال الصدر واندلاع العنف بالعراق؟

اخر الاخبار

لبنان يحبس أنفاسه: “راقبوا العراق وانتظروا”