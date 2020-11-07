منطقة ابو دشير الثانية ببغداد تستغيث وتطالب بحل عشرون عاما لم تصل الخدمات إليها وسبل العيش فيها مستحلية

المستقلة .. ناشد مجموعة مواطنين من أصحاب قطع الأراضي في المقاطعتين٢-١٠ و٣-١٠ ابو دشير والبالغ عددها٢٣ الف قطعة امين بغداد لتوفير الخدمات الأساسية لها.

وقال مواطنين في رسالة مناشدة الى امين بغداد تلقتها (المستقلة) عبر البريد الالكتروني،اليوم، أن هذه الأراضي تم توزيعها على ضباط ومراتب الجيش العراقي السابق وفق قرار١١٧ لسنة٢٠٠٠، وبعد مضي عشرون عاما وليومنا هذا لم يتم توفير الخدمات الاساسية لها المتمثلة بالماء والكهرباء والمجاري والتي هي من الواجبات الاساسية للحكومة.

وأضافوا “لهذا نناشدكم بتحمل مسؤولياتكم القانونية والوطنية والاسراع بتوفير الخدمات الاساسية لها واكمال فرز القطع غير المفروزة للمساهمة في تسكين ٢٠٠ الف مواطن والتخفيف من ازمة السكن الخانقة”.

ونوهت الرسالة الى كون “اغلب مالكيها من الطبقة الفقيرة ويجب على الحكومة تحمل مسؤولياتها بذلك والالتفات لهذة الطبقة الفقيرة التي انتظرت عشرين عاما وهي مدة طويلة جدا علما ان قطع الاراضي مجاور منطقة السيدية”.

واعرب المواطنون عن أملهم خيرا بأمين بغداد الجديد “للالتفات لمناشدتنا وايجاد حلول سريعة لنا”.