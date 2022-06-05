منصة Pinterest تستحوذ على شركة “The Yes” والمدعومة بالذكاء الاصطناعي

المستقلة/- استحوذت منصة التواصل الاجتماعي لمشاركة الصور Pinterest على شركة تسوق ناشئة مدعومة بالذكاء الاصطناعي “The Yes” مقابل مبلغ لم يكشف عنه.

وتأسست THE YES في عام 2018 من قبل الرئيس التنفيذي جولي بورنشتاين ، المخضرم في مجال التجارة الإلكترونية وصناعة الأزياء ورئيس قسم التكنولوجيا ، أميت أغاروال ، المخضرم في صناعة التكنولوجيا.

وعلى مدى السنوات العديدة الماضية ، تم توسيع نطاق THE YES لتوفير موجز تسوق يومي مخصص لكل مستخدم يتعلم أسلوبه أثناء التسوق مع مئات التجار ، بما في ذلك العلامات التجارية العالمية والعلامات التجارية الاستكشافية عبر طيف الموضة.

وقالت الشركة في بيان في وقت متأخر إنها تتوقع إغلاق الصفقة في الربع الثاني من عام 2022، وعند إغلاق الصفقة ، سيقدم بورنشتاين تقريرًا إلى بن سيلبرمان ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Pinterest ، وسيقود رؤية واستراتيجية التسوق عبر Pinterest.

وقال سيلبرمان: “فريق YES خبراء في بناء تجربة تسوق شاملة. إنهم يشاركوننا رؤيتنا في تسهيل العثور على المنتجات المناسبة المخصصة لك بناءً على ذوقك وأسلوبك”، وأضاف بورنستاين: “إن توحيد الجهود مع Pinterest لتوسيع نطاق وصولنا باستخدام مثل هذه المنصة الملهمة يعد خطوة تالية مثيرة ومثالية لفريقنا وتقنيتنا.

وتخطط Pinterest لإغلاق تطبيق وموقع THE YES للسماح للفرق المدمجة بالتركيز على تكامل التكنولوجيا وتطوير رؤيتها للتسوق.