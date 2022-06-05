منصة Pinterest تستحوذ على شركة “The Yes” والمدعومة بالذكاء الاصطناعي

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2015-05-05 09:56:58Z | | ÿlhbÿmibÿkg_ÿvTïAIl

المستقلة/- استحوذت منصة التواصل الاجتماعي لمشاركة الصور Pinterest على شركة تسوق ناشئة مدعومة بالذكاء الاصطناعي “The Yes” مقابل مبلغ لم يكشف عنه.

وتأسست THE YES في عام 2018 من قبل الرئيس التنفيذي جولي بورنشتاين ، المخضرم في مجال التجارة الإلكترونية وصناعة الأزياء ورئيس قسم التكنولوجيا ، أميت أغاروال ، المخضرم في صناعة التكنولوجيا.

وعلى مدى السنوات العديدة الماضية ، تم توسيع نطاق THE YES لتوفير موجز تسوق يومي مخصص لكل مستخدم يتعلم أسلوبه أثناء التسوق مع مئات التجار ، بما في ذلك العلامات التجارية العالمية والعلامات التجارية الاستكشافية عبر طيف الموضة.

وقالت الشركة في بيان في وقت متأخر إنها تتوقع إغلاق الصفقة في الربع الثاني من عام 2022، وعند إغلاق الصفقة ، سيقدم بورنشتاين تقريرًا إلى بن سيلبرمان ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Pinterest ، وسيقود رؤية واستراتيجية التسوق عبر Pinterest.

وقال سيلبرمان: “فريق YES خبراء في بناء تجربة تسوق شاملة. إنهم يشاركوننا رؤيتنا في تسهيل العثور على المنتجات المناسبة المخصصة لك بناءً على ذوقك وأسلوبك”، وأضاف بورنستاين: “إن توحيد الجهود مع Pinterest لتوسيع نطاق وصولنا باستخدام مثل هذه المنصة الملهمة يعد خطوة تالية مثيرة ومثالية لفريقنا وتقنيتنا.

وتخطط Pinterest لإغلاق تطبيق وموقع THE YES للسماح للفرق المدمجة بالتركيز على تكامل التكنولوجيا وتطوير رؤيتها للتسوق.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

دوري الأمم الأوروبية.. منتخب إسبانيا يحل ضيفاً على نظيره التشيكي

اخر الاخبار

تعرف على اختبار الإجهاد النووي لغرض تحديد خطر إصابتك بنوبة قلبية

اخر الاخبار

تقرير : تطبيق الواتساب يختبر العديد من الميزات الجديدة قبل طرحها رسميًا

اخبار قطر

بن جاسم يدعو لتنسيق المواقف العربية استعدادا لزيارة بايدن إلى المنطقة

اخبار السعودية

مجلة : زيارة بايدن إلى السعودية لاستجداء زيادة النفط والالتحاق بالعقوبات ضد روسيا

اخبار العراق

قيادي يحدد موعد إطلاق مبادرة مسعود بارزاني بينما يستبعد خيار حل البرلمان

اخبار العراق

مستشار : يجب النهوض بالأداء الاقتصادي لغرض تحريك سوق العمل

اخبار العراق

مستشار : يجب النهوض بالأداء الاقتصادي لغرض تحريك سوق العمل

اخبار العراق

بعد تسرب الاسئلة.. لجنة الامن تعتزم تشريع قانون جرائم المعلوماتية

اخبار العراق

الموانئ تضع جدولاً زمنياً لإزالة وانتشال القطع البحرية الغارقة في المياه الإقليمية

اخر الاخبار

حكم كتابة الأم كل ما أملاكها لابنة واحدة

اخر الاخبار

فوائد مذهلة لاكل الشمام يوميا

اخر الاخبار

الأسبرين بعد سن الأربعين.. هل ينصح به؟

اخبار العراق

وزير الصحة الايراني يعرب عن الرغبة بالتعاون مع كربلاء

اخبار العراق

اعتقال خمسة متاجرين بالمخدرات في كربلاء وضبط 1236 حبة مخدرة

اخر الاخبار

تقاليد الزواج على أهازيج الماضي

اخر الاخبار

احذر.. كراهية بعض الأطعمة تشير إلى الإصابة بالسرطان