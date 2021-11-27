منصة : تايلند تستعيد مركزها كثاني أكبر مُصدّر للرز للعراق

المستقلة /- اقتربت تايلند، من استعادة مركزها كثاني أكبر مُصدّر للرز، وذلك بعد عودة العراق لاستيراد الرز منها، قبل بضعة أشهر من العام الحالي.

وذكرت منصة “ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس”، أن “صادرات الأرز الشهرية في تايلاند نمت للشهر الخامس على التوالي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما يضع البلاد على مسافة قريبة من استعادة لقبها كثاني أكبر مصدر للرز في العالم في عام 2021”.

وأضافت المنصة، أن “عودة العراق إلى السوق التايلندية لشراء الرز بعد توقف دام سبع سنوات، قرب تايلند من استعادة مركزها كثاني أكبر مصدر للرز بالعالم”، مبينة أن “العراق استورد 180 ألفاً و885 طناً من الأرز التايلاندي في عام 2021”.

وأوضحت أن “السبب الرئيسي لارتفاع الطلب على الرز التايلندي من قبل العراق هو قيام الحكومة العراقية بنقل مسؤوليات توريد الرز إلى شركة تدعى العويس في وقت سابق من هذا العام، والتي كانت أكثر انفتاحًا على أصول الرز من خارج الأمريكيتين”.

ويستورد العراق كميات كبيرة من الرز لسد حاجة البطاقة التموينية في العراق التي تم تطبيقها منذ عام 1991، والتي أصبحت بمرور الزمن السلّة الغذائية للمواطنين، من أجل معالجة جانب من تأثيرات الحصار الاقتصادي الذي فرض عليه، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي (661) لعام 1990.

ووافق مجلس الوزراء في 4 آيار 2021 على مقترحات وزارة التجارة بتأمين التخصيصات المالية الخاصة بشأن تجهيز سلة غذائية متكونة من سبع مواد من بينها الرز.