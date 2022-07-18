منشد الثورة التونسية “خالد الفالحي” يلقى مصيرا مؤسفا

المستقلة/- توفي منشد الثورة التونسية، خالد الفالحي، مساء أمس الأحد 17 يوليو، في حادث سير مروع بمنطقة المحرس بصفاقس.

وكان الفالحي قد اشتهر إبان الثورة التونسية بعدة أناشيد رددت خلال الاعتصامات بالعاصمة، أبرزها نشيد “محلى القعدة على المية ومحلى الربيع”.

والراحل من سكان الرفاب بسيدي بوزيد، ويمتلك مدرسة لتعليم قيادة السيارات، ونعاه عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل، مستذكرين اناشيده ومواقفه أثناء الثورة.

الجدير بالذكر ان الثورة التونسية كانت أول ثورات الربيع العربي، وبدأت في 17 ديسمبر 2010، تضامنا مع محمد البوعزيزي الذي أضرم النار في جسده احتجاجا على صعوبة وضعه المعيشي، وكان من مطالب الثورة الحرية والعدالة الاجتماعية، ومكافحة الفساد وتحسين المستوى المعيشي، وأسقطت الثورة نظام الرئيس زين العابدين بن علي.