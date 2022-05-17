منزل محظور رؤيته على خرائط جوجل.. السبب مخيف

المستقلة /- يعد أحد المنازل الأمريكية في كليفلاند بولاية أوهايو، واحدًا من تلك الأماكن الغامضة على تطبيق جوجل، حيث تم حجب وتعتيم المنزل الموجود بشكل غريب. وساعدت خيارات عرض متطورة مثل الأقمار الصناعية وخارطة الطريق، من البحث عن أنسب الطرق بعيدًا عن الزحام المروري، وبالرغم مما يوفره تطبيق خرائط جوجل من إظهار كل شيء تقريبًا على الخريطة، هناك بعض الأماكن خاضعة للرقابة بشكل غامض.

ويعتبر المنزل هو الوحيد الذي تم تعتيمه وحجبه من حارة المنازل، وسبب ذلك مخيف للغاية، حيث يرجع إلى أن المنزل كان في يوم من الأيام ملكًا للمجرم أرييل كاسترو، الذي اختطف ثلاث نساء واحتجزهن لمدة عقد تقريبًا، وقام بتعذيبهن بوحشية. وقامت السلطات بعد اعتراف المجرم بالجرائم الذي قام بارتكابها والحكم عليه 1000 عام ف السحن، بهدم المنزل المكون من طابقين في نهاية المطاف في عام 2013، لكن الأرض التي كان يشغلها المنزل لا تزال غير واضحة تمامًا. والجدير بالذكر أن هذا ليس المكان الوحيد على الأرض الذي تم تعتيمه على خرائط Google، فهنالك العديد من الأماكن الأخرى المعتمة والمحجوبة عن الرؤية التي تحتوي على أسرار وقصص غامضة.