منذر رياحنة وخلافه مع أبناء جورج وسوف

المستقلة /- حلّ الفنان الأردني منذر رياحنة ضيفا في برنامج “حبر سري” الذي تقدمه الإعلامية أسمى إبراهيم، وقد تطرّق اللقاء الى الحديث عن الوسط الفني بشكل عام، وعن مسيرة الفنان منذر رياحنة الفنية بشكل خاص، حيث أثارت الإعلامية أسمى إبراهيم العديد من الأسئلة والمواضيع للنقاش فيها، ومنها الحديث الذي كان دائرا حول وجود خلاف ما بين الفنان الأردني منذر رياحنة وما بين أبناء الفنان الرائع جورج وسوف، حيث نفى الفنان منذر رياحنة ذلك، ونفى حدوث أي مشاكل او مشاجرات فيما بينهم في مهرجان جرش لعام ٢٠٢١.

و بحسب ما قال الفنان الاردني منذر رياحنة أنه حدثت مشاكل بين الجمهور آنذاك، هناك من يريد الدخول وهناك من يريد الخروج وهذه المشاكل معتاد عليها في جميع الفعاليات.

كما نشر الفنان الأردني منذر رياحنة على صفحته الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي صورة تجمعه مع المطرب اللبناني جورج وسوف مشيراً لعدم وجود أي مشاكل بينهما، وأنه من أشد المعجبين به وانبسط كثيراً عندما قام بتقديمه للجمهور ولا يمكن أن يقوم بالإساءة له وابنائه، فضلا عن وصف الفنان رياحنة للفنان جورج وسوف بأنه “شخص خلوق ومتواضع”.

من منظور مختلف، تحدث الفنان الأردني عن حبه لمصر، قائلا: “إن مصر هوليوود الشرق ولا أحد يستطيع منافستها في الفن، وإن الفنانين العرب ينجحون في مصر”
أضاف: “لا توجد تجربة لفنان مصري خارج مصر في الدول العربية لأنها هي هوليوود الشرق والمنافسة لها وإحنا بنتعلم منهم، وما في أي دولة ممكن تتنافس مع أم الدنيا مصر الغالية علينا كلنا”.

كما تحدث أيضاً عن فترة وجوده في مصر ام الدنيا بأنه لم يشعر يوماً بالغربة وكأنه في بلده الأردن وكانت مشكلته في البداية عن اللهجة المصرية ولكن سرعان ما اعتاد عليها وأن اللهجة الصعيدية هي اللهجة الأغلى على قلبه وأنه يشعر بالانبساط عند رؤيته للأشقاء المصريين في بلدنا الأردن.

DXN GEMpyuri

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