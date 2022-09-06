مندوب العراق الدائم لدى التعاون الإسلامي يسلم أوراق اعتماده

مندوب العراق الدائم لدى التعاون الإسلامي يسلم أوراق اعتماده

المستقلة/- استقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، الثلاثاء، في مكتبه بمقر الأمانة العامة، محمد سمير النقشبندى، الذي سلم الأمين العام أوراق اعتماده بصفته مندوبًا دائمًا لجمهورية العراق لدى منظمة التعاون الاسلامي.

و ثمن الأمين العام دور العراق الريادي في إطار منظمة التعاون الإسلامي وفي تعزيز العمل الإسلامي المشترك.

من جانبه، أكد المندوب الدائم للعراق الأهمية الخاصة التي توليها بلاده لدعم عمل منظمة التعاون الإسلامي، مشيداً بالدور الفاعل للأمين العام وجهوده الدؤوبة لخدمة مصالح الأمة الإسلامية.

وبحث الجانبان عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات بين منظمة التعاون الإسلامي وجمهورية العراق.

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