منخفض جوي جديد وقوي قادم إلى الاردن.. تفاصيل شاملة

المستقلة /- يتأثر الأردن بمنخفض جديد “خماسيني” يومي الخميس والجمعة، بحسب ما أشارت خرائط التنبؤات الجوية، بحيث ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير وحاد بأعلى من المعدلات في مثل هذا الوقت من العام اليوم الأربعاء، ثم تنخفض بشكل كبير اليومين المقبلين مما يؤدي لحدوث “عواصف” من الغبار.

وفي التفاصيل، يطرأ ارتفاع حاد على درجات الحرارة، الأربعاء، بحيث تُصبح أعلى المُعدلات المُعتادة بحوالي 10-12 درجة مئوية.

وبحسب موقع “طقس العرب”، تسود المملكة الأحوال الجوية الخماسينية، بحيث يكون الطقس دافئاً و جافاً و مُغبراً في معظم مناطق المملكة، بل و يكون حاراً نسبياً في مناطق الأغوار و البحرالميت و العقبة. و تظهر كميات من السُحب العالية على فترات.

أما ليلا، فتستمر الأحوال الخماسينية بالتأثير على المملكة، بحيث يكون الطقس في ساعات الليل أدفأ بكثير مما هو مُعتاد عليه، جاف و مُغبر أيضاً في مناطق عِدّة من المملكة، كما و يستمر ظهور كميات من السُحب المُتوسطة و العالية.

وتنخفض درجات الحرارة الخميس بشكل ملحوظ عما كانت عليه الأربعاء، إلا أنها تبقى عُموماً أعلى من مُعدلاتها المُعتادة لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 5-7 درجات مئوية.

و يستمر تأثر المملكة بالأحوال الجوية الخماسينية، بحيث يستمر الطقس دافئاً و جافاً و مُغبراً و لكنه يتحول ليُصبح عاصفاً أيضاً في خاصة في جنوب و شرق المملكة، حيث يُتوقع أن تتسبب الرياح بحدوث موجات غبارية قد تصل إلى حد تشكل عواصف رملية في المناطق الشرقية و الجنوبية من المملكة و التي تؤدي إلى تدني لافت و رُبما انعدام لمدى الرؤية الأفقية.

وتتطور الحالة ليلًا ليحدث انقلاب على الأجواء بحيث يطرأ انخفاض حاد على درجات الحرارة و يعود الطقس ليُصبح بارداً بوجهٍ عام في مناطق عِدّة من المملكة.

و تدريجياً تعبر المملكة في ساعات ما بعد مُنتصف الليل جبهة هوائية باردة عالية الفعالية تتسبب بهبوب رياح شديدة السرعة تصل سرعة بعض هباتها إلى ما يتجاوز الـ 100 كم/ساعة، كما و تهطل أمطار غزيرة في شمال ووسط و شرق المملكة تترافق مع حدوث العواصف الرعدية و البَرَدية.

وتستمر الفعالية حتى الجمعية، بحيث يطرأ انخفاض حاد و كبير على درجات الحرارة لتعود و تُصبح حول مُعدلاتها المُعتادة لمثل هذا الوقت من العام.

و يعود الطقس ليُصبح بارداً نسبياً في أغلب المناطق و عاصفاً بشكلٍ كبير نتيجة هبوب رياح شديدة مع هبات عاتية في جنوب و شرق المملكة بسرعات قد تتجاوز أحياناً 100 كم/ساعة. كما و تبقى الفرصة مُهيأة في ساعات الصباح لهطول زخات رعدية من الأمطار بمشيئة الله في شمال، ووسط و شرق البلاد.