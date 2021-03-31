منخفض جوي جديد قادم الى الاردن وهذه تفاصيله وموعده

المستقلة /- تستمر درجات الحرارة بالانخفاض يومي الاربعاء والخميس ويكون الطقس مائلاً للبرودة فوق العديد من المناطق في ساعات النهار، وبارداً ورطباً بشكل لافت في ساعات الليل مع وجود فرص ضعيفة لهطول زخات محلية من الأمطار في مناطق محدودة خاصة الشمالية منها.

وبحسب آخر _الخرائط الجوية _ فإن هناك مؤشرات تشير إلى تأثر المملكة خلال يوم الجمعة بمنخفض جوي، حيث تعبر كتلة هوائية باردة ورطبة ستعمل على حدوث انخفاض كبير على درجات الحرارة وتحول الأجواء لتصبح باردة نسبياً إلى باردة في ساعات النهار، وشديدة البرودة في ساعات الليل،

كما ستؤدي إلى هبوب رياح غربية نشطة السرعة وظهور كميات من السُحب التي لا يُستبعد على إثرها ان تهطل زخات من الأمطار في بعض المناطق الشمالية والوسطى، وسيتم استعراض مزيد من التفاصيل في وقتها .

 

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