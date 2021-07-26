منح سلطة محقق لعدد من ضباط الشرطة

المستقلة/- اعلن مجلس القضاء الأعلى عن مُنح ستة وعشرون ضابطا للشرطة (سلطة محقق) بعد اشتراكهم بالدورة التأهيلية المقامة في المعهد القضائي والتي استمرت لمدة ثلاثة اشهر، عملا باحكام المادة (51/هـ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء أن “الضباط المشتركون في الدورة التأهيلية أدوا اليمين القانوني اليوم الاثنين أمام رئيس محكمة استئناف الرصافة القاضي عماد الجابري لمزاولة أعمالهم”.

بدوره أشار رئيس الاستئناف إلى أن “دور ضابط التحقيق  يجب أن يتسم بكل امانة ومصداقية ,مضيفا أن بداية كل دعوى جزائية تبدأ من ضابط التحقيق حيث تتمثل بتدوين اقوال طرفي الدعوى وصولا الى المحكمة المختصة (محكمة التحقيق).

وأشاد القاضي الجابري بدور ضابط التحقيق في مراكز الشرطة لما له من اهمية في كشف الحقيقة وتقديم المجرمين للعدالة لينالوا جزاءهم العادل” .

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