منح اجازة صيانة وتحديث مصانع تعليب كربلاء بكلفة 145 مليون دولار
المستقلة / علي النصر الله / .. منحت هيئة استثمار كربلاء ، إجازة صيانة وتحديث مصانع تعليب كربلاء قطاع خاص بكلفة تجاوزت 143 مليون دولار .
وذكر المكتب الإعلامي للهيئة في تصريح صحافي اليوم السبت ، إن “المشروع عبارة عن مصانع لتعليب المواد الغذائية منشأ على قطعة أرض بمساحة (130دونم) ، ويتكون المشروع من عدة خطوط انتاجية مع الخدمات المساندة “.
وأوضح إن “ملكية أرض المشروع تعود ملكيتها الى بلدية كربلاء المقدسة (21 دونم) (109 دونم ) الى وزارة الصناعة “.
وأضاف إن ” الهدف من المشروع المساهمة في تطوير القطاع الصناعي في محافظة كربلاء “.
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