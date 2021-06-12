منح اجازة صيانة وتحديث مصانع تعليب كربلاء بكلفة 145 مليون دولار

المستقلة / علي النصر الله / .. منحت هيئة استثمار كربلاء ، إجازة صيانة وتحديث مصانع تعليب كربلاء قطاع خاص بكلفة تجاوزت 143 مليون دولار .

وذكر المكتب الإعلامي للهيئة في تصريح صحافي اليوم السبت ، إن “المشروع عبارة عن مصانع لتعليب المواد الغذائية منشأ على قطعة أرض بمساحة (130دونم) ، ويتكون المشروع من عدة خطوط انتاجية مع الخدمات المساندة “.

وأوضح إن “ملكية أرض المشروع تعود ملكيتها الى بلدية كربلاء المقدسة (21 دونم) (109 دونم ) الى وزارة الصناعة “.

وأضاف إن ” الهدف من المشروع المساهمة في تطوير القطاع الصناعي في محافظة كربلاء “.