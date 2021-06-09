منح أجازة استثمارية في كربلاء بكلفة تجاوزت 7 مليون دولار

المستقلة / علي النصر الله / .. منحت هيئة استثمار كربلاء ، اليوم الاربعاء، شركة الاساس للاستثمارات العقارية المحدودة اجازة استثمارية لإنشاء مجمع النخيل السكني الاستثماري بكلفة تجاوزت 7 مليون دولار .

وقال المكتب الإعلامي للهيئة في تصريح لـــــ ( المستقلة ) إن “المشروع عبارة عن مجمع سكني عمودي على مساحة 614 متر مربع يقع وسط المدينة حي الحسين يتكون من عشرة طوابق “.

وأشار الى إن “الهدف من المشروع تطوير القطاع السكني في المحافظة ، وتقليل نسبة البطالة حيث يوفر أكثر من 600 فرصة عمل ، بالإضافة الى تطوير خبرات الكوادر الهندسية والوسطية ، من خلال استخدام تكنولوجيا صحية متطورة وتحسين مستوى قطاع الإسكان من خلال تقديم خدمات مميزة “.