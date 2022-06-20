منتصف شهر آب.. التربية ستصدر ضوابط القبول بمدارس المتفوقين والمتفوقات

المستقلة /- تصدر وزارة التربية ضوابط وشروط القبول بمدارس المتفوقين والمتفوقات منتصف شهر آب المقبل، بينما سيجرى الاختبار للمتقدمين منتصف شهر آيلول المقبل.

وقال عضو هيئة الرأي بالوزارة مدير عام تربية الكرخ الثانية الدكتور قيس الكلابي في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة: إن القبول بهذه المدارس يعتمد على المعدل أولاً والاختبار التنافسي للقبول فيها فضلاً عن الطاقة الاستيعابية لكل مدرسة، مضيفاً أن إصدار الضوابط والشروط، سيتم بعد جرد عدد الطلبة الناجحين من الصف السادس الابتدائي وإحصاء المعدلات العالية ليتم على ضوئها تحديد معدل التقديم للقبول فيها.

وبين أن مدة التقديم تستمر لعشرة أيام متتالية وستكون بعد نشر ضوابط القبول بيومين، مرجحاً أن يكون معدل التقديم فيها بين 90 إلى 95 بحسب إحصائية معدلات نجاح الطلبة، مؤكداً أنه لا يحق للطالب المتقدم فيها التقديم إلى مدارس كليات بغداد أو المتميزين في نفس الوقت، لتزامن موعد اختبار مدارس المتميزين وكلية بغداد في منتصف أيلول أيضا.

وذكر الكلابي أن تحديد موعد الاختبار المدرسي التحصيلي سيكون لمواد: اللغتين العربية والإنكليزية والرياضيات والعلوم، وضمن مواد السادس الابتدائي وبحسب المنهاج الدراسي المكيف والفصول المطلوبة في الامتحانات الوزارية التي أدوها.

من جانبهم، طالب عدد من أولياء أمور الطلبة الناجحين في الدور الأول للعام الدراسي (2021 ــ 2022)، وزارة التربية بضرورة فتح أكثر من قناة أمام أولادهم للتقديم لمدارس المتميزين والمتفوقين أو كلية بغداد، من خلال إجراء الاختبارات بمدد متباعدة وليس في آن واحد، لاختيار ما يتناسب مع تطلعات أولادهم بهذا الشأن.