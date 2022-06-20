منتصف شهر آب.. التربية ستصدر ضوابط القبول بمدارس المتفوقين والمتفوقات

المستقلة /-  تصدر وزارة التربية ضوابط وشروط القبول بمدارس المتفوقين والمتفوقات منتصف شهر آب المقبل، بينما سيجرى الاختبار للمتقدمين منتصف شهر آيلول المقبل.

وقال عضو هيئة الرأي بالوزارة مدير عام تربية الكرخ الثانية الدكتور قيس الكلابي في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة: إن القبول بهذه المدارس يعتمد على المعدل أولاً والاختبار التنافسي للقبول فيها فضلاً عن الطاقة الاستيعابية لكل مدرسة، مضيفاً أن إصدار الضوابط والشروط، سيتم بعد جرد عدد الطلبة الناجحين من الصف السادس الابتدائي وإحصاء المعدلات العالية ليتم على ضوئها تحديد معدل التقديم للقبول فيها.

وبين أن مدة التقديم تستمر لعشرة أيام متتالية وستكون بعد نشر ضوابط القبول بيومين، مرجحاً أن يكون معدل التقديم فيها بين 90 إلى 95 بحسب إحصائية معدلات نجاح الطلبة، مؤكداً أنه لا يحق للطالب المتقدم فيها التقديم إلى مدارس كليات بغداد أو المتميزين في نفس الوقت، لتزامن موعد اختبار مدارس المتميزين وكلية بغداد في منتصف أيلول أيضا.

وذكر الكلابي أن تحديد موعد الاختبار المدرسي التحصيلي سيكون لمواد: اللغتين العربية والإنكليزية والرياضيات والعلوم، وضمن مواد السادس الابتدائي وبحسب المنهاج الدراسي المكيف والفصول المطلوبة في الامتحانات الوزارية التي أدوها.

من جانبهم، طالب عدد من أولياء أمور الطلبة الناجحين في الدور الأول للعام الدراسي (2021 ــ 2022)، وزارة التربية بضرورة فتح أكثر من قناة أمام أولادهم للتقديم لمدارس المتميزين والمتفوقين أو كلية بغداد، من خلال إجراء الاختبارات بمدد متباعدة وليس في آن واحد، لاختيار ما يتناسب مع تطلعات أولادهم بهذا الشأن.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

علماء يؤكدون.. علاج السرطان يمكن أن يدور حول خوارزمية على غرار “نيتفلكس”

اخبار العراق

عالية نصيف : الخارجية تتكتم بشأن حجم الأملاك العراقية في الخارج

اخبار العراق

الزراعة : قلة الملاكات البيطرية أحد أهم أسباب انتشار مرض الحمى النزفية

اخر الاخبار

قناة : واشنطن قلقة من احتمال تدخل القراصنة الروس في الانتخابات

اخر الاخبار

التونسيون يتظاهرون ضد مشروع تعديل الدستور

اخبار الاردن

قمة ثلاثية في شرم الشيخ تجمع مصر والأردن والبحرين

اخبار العراق

ظاهرة الأولى من نوعها.. سماء ميسان تشهد   تصاعد دخان كثيف منذ الفجر

اخبار العراق

ظاهرة الأولى من نوعها.. سماء ميسان تشهد   تصاعد دخان كثيف منذ الفجر

اخبار العراق

ميسان تنظم حملة لمحاسبة أصحاب المولدات الاهلية المخالفين

اخبار العراق

مؤسسة السوسن العالمية تتوج إعلامية عراقية بلقب اجمل وجه لعام 2022

اخبار السعودية

وصول اولى قوافل الحج العراقية البرية الى المدينة المنورة

اخبار السعودية

وفد عراقي يبحث مع الجانب السعودي تسهيل دخول الحجاج العراقيين

اخبار العراق

نائب: البرلماني هو عين المجتمع على الحكومة

اخر الاخبار

المغربي إيهاب أمير يصدر أحدث أعماله بعنوان çayest””

اخبار السعودية

الاولمبي السعودي يتوج ببطولة كاس اسيا تحت 23 عاما

اخبار العراق

تعادل نفط ميسان واربيل بهدف لكل منهما

اخبار العراق

بالصور..معرض فني كاريكاتيري في ميسان لمناهضة الفساد والمفسدين