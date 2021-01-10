منتدى عراقيون يناقش أثر تغيير سعر الصرف على طبقة الفقراء

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المستقلة.. ناقش منتدى عراقيون في جلسته الرابعة، مساء اليوم الاحد، أثر تغيير سعر الصرف على طبقة الفقراء والمعوزين وذوي الدخل المحدود والمعالجات المطلوبة لذلك.

وحاضر في الجلسة التي حضرها عدد من اعضاء مجلس النواب، رئيس كتلة عراقيون النيابية النائب هشام السهيل ،و مستشار البنك المركزي احسان شمران الياسري ، والخبير الاقتصادي صفوان قصي.

و أكد السهيل ضرورة ان تحظى المعالجات المالية بمعالجات اقتصادية واجتماعية من دعم شريحة الفقراء والقطاع الصناعي والزراعي والانتاجي مشددا على ضرورة وضع حد للإشاعات التي تتعلق بالدولار، مشيرا الى ان الموازنة لا تتناسب والسياسة التقشفية التي تريدها الحكومة في هذه الفترة.

من جهته اشار الياسري الى ضرورة الأخذ بمبادرة البنك المركزي العراقي في دعم القطاع الزراعي والانتاجي، مبينا ان سعر الصرف الجديد يعطي مساحة للإنتاج الوطني، لافتا الى ان القطاعات الانتاجية التي تنتج في فترة قياسية كقطاعات الزراعة والبناء وما شابه.

و دعا الدكتور صفوان قصي الى مكافحة الفساد واسترداد الاموال العراقية ودعم الشرائح المحرومة وتوفير الحصة التموينية واعتماد سياسة الضرائب تناقصيا مع المنافع الاجتماعية.

و شهدت الجلسة العديد من المداخلات والآراء التي ابداها الحضور .

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