منتدى دافوس.. غياب رجال الأعمال وأصحاب المليارات من روسيا والصين

المستقلة/- لن يشارك رجال الأعمال وأصحاب المليارات من روسيا والصين في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية، الذي يفتتح اليوم الاثنين، حسبما ذكرت وكالة “بلومبرغ”.

وقالت الوكالة إن حضور المليارديرات الروس “كان أساسيا في منتدى دافوس منذ فترة ليست ببعيدة.. لكن وجودهم هذا العام أصبح منعدما تماما”، وذلك بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا، و”نبذ الغرب لروسيا فعليا لإبعاد الأوليغارشية عن المحادثات السنوية للنخبة الرأسمالية”.

وتابعت الوكالة: “بالإضافة إلى الروس الغائبين، لا يوجد أي ملياردير من الصين هذا العام، إذ لا تزال الدولة تحت وطأة ارتفاع الإصابات بكوفيد، فضلا عن سوق الأسهم المترنحة التي محت 224 مليار دولار من ثروات أكبر أغنياء البلاد في 2022”.

وأشارت الوكالة إلى أن أن قائمة الضيوف المليارديرات هذا العام تختلف بشكل لافت عن قوائم السنوات السابقة، مما يعكس الاضطرابات العالمية التي أعادت تشكيل الثروات، وغيرت مراكز القوى وسط النزاعات والوباء وارتفاع التضخم.

وحسب الوكالة، فإن نحو 116 مليارديرا سجلوا لحضور مؤتمر دافوس 2023، الذي ينعقد حتى 20 يناير تحت شعار “التعاون في عالم منقسم”، بزيادة 40% مقارنة بالعقد الماضي.

ويشكل الأمريكيون أكبر مجموعة من المليارديرات إذ من المقرر أن يحضر 33 مليارديرا، فيما سيحضر من أوروبا 18 مليارديرا فقط.

وحسب بلومبرغ، فقد ساهم في سد الفراغ ارتفاع أعداد المليارديرات من دول الخليج، وهي منطقة “تتمتع بزهوة جديدة بفضل ارتفاع أسعار النفط وسمعة الخليج بأنه واحة استقرار في منطقة تتعدد فيها المشكلات”.

يحضر 13 مليارديرا من الهند، ومن بينهم غوتام أداني، قطب الفحم الذي نمت ثروته 44 مليار دولار العام الماضي. ويعد أداني حاليا رابع أغنى شخص في العالم، وفقا لمؤشر “بلومبرغ” للمليارديرات.

وكانت السفارة الروسية لدى سويسرا أكدت في وقت سابق هذا الشهر أن الوفد الروسي لن يشارك في فعاليات منتدى دافوس.

يذكر أنه لم توجه دعوة لممثلي روسيا في الدورة السابقة للمنتدى في مايو الماضي، بعد قيام المنتدى بتجميد العلاقات مع المنظمات الروسية على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

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