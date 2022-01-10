منتدى الشباب رسالة سلام للعالم

أ.د. عادل السعدني

عميد كلية الآداب جامعة قناة السويس

يقدم منتدى الشباب الذي ينطلق في نسخته الرابعة برعاية القائد والرئيس عبد الفتاح السيسي بشرم الشيخ والذي يستمر لمدة أربعة أيام رؤية عالمية لدور الشباب في صناعة السلام والرخاء العالمي, فهو يحتضن فئات مختلفة من الثقافات يجمعهم روح التحدي ومواجهة التحديات وتبادل الرؤى حول مواجهتها , وهي رسالة مصرية أصيلة بدعم مصر لشباب العالم وقضاياه , وتأتي نسخته الرابعة في ظل التحديات التي فرضتها جائحة كورونا عالمياً على كافة المستويات .., فصياغة الرؤية الكاملة والشاملة تجاه القضايا الملحة إنما تحتاج إلى حوار بناء , ومناقشات جدية تعرض من خلالها القضايا الخاصة بفئات الشباب وغيرهم من أجل التعرف على احتياجاتهم وتطلعاتهم المستقبلية لأنهم هم قادة المستقبل , وأيضا طرح الحلول والاستراتيجيات المتطورة وفقاً لفكرهم واختلاف ثقافاتهم وخلفياتهم العلمية والعملية لتشمل كافة الأهداف التنموية التي قصدتها الأمم المتحدة 2030 , ويعد هذا المنبر تكريساً للمبادئ الإنسانية التي وضعت لبناتها الأديان السماوية وبخاصة قيم التسامح والعطاء والأخوة واحترام الآخر , ونبذ العنف والصراعات المسلحة , وهذه القيم والمبادئ هي التي عبرت عنها مقاصد الأمم المتحدة في دعم السلام والأمن العالميين والحوار الإيجابي بين الحضارات , ومن هنا فالدور الذي تقوم به القيادة المصرية في خلق بيئة من الحوار والتفاعل الإيجابي بين الشباب العالمي وتبادل الرؤى حول الحلول المطروحة للقضايا التي يواجها العالم في الآونة الأخيرة ومنها قضاياً الأمن الغذائي في ظل جائحة كورونا , وقضايا المناخ وانعكاسات التغير المناخي على الاقتصاد العالمي وانتشار الفقر والجوع والتصحر وغيرها من القضايا التي تشغل بال مفكري العالم , وهي قضايا محورية لا تقتصر على أمة بعينها , وهو دور كبير تقوم به مصر باعتباره توجه عالمي ورسالة سلام مصرية إلى شعوب العالم من أجل دعم الاستقرار والتفاهم ونبذ الخلافات .