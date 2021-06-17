منتخب هولندا يبلغ ثمن نهائي يورو 2020

المستقلة/- حقق منتخب هولندا انتصاره الثاني توليا في بطولة يورو 2020 يوم الخميس، بفوزه على النمسا بهدفين دون رد، في إطار منافسات الجولة الثانية.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الطواحين الهولندية بعد مرور 10 دقائق على بداية اللقاء، مستفيدا من تقنية الفيديو التي أوضحت وجود مخالفة لصالح دينزل دومفريس.

وتمكن المهاجم الهولندي ممفيس ديباي من تنفيذ الركلة بنجاح، محرزا هدف تقدم فريقه منها، قبل أن يسجل دينزل دومفريس الهدف الثاني في الدقيقة 67.

وبات ديباي ثاني لاعبي البطولة تسجيلا من علامة الجزاء بعد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، بينما أضاع 4 لاعبين آخرين الركلات التي منحت لمنتخباتهم في المباريات الماضية.

وأصبح دومفريس ثاني لاعب على الإطلاق يسجل في أول مباراتين له بقميص منتخب هولندا باليورو بعد الأسطورة رود فان نيستلروي.

هذا الانتصار منح منتخب هولندا العلامة الكاملة بوصوله للنقطة 6، ليضمن التأهل لدور الـ16 قبل الجولة الختامية لمرحلة المجموعات.

واستقرت النمسا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، لتتأخر عن أوكرانيا بفارق الأهداف.

وحافظت هولندا على سجلها خاليا من الهزائم في 9 مباريات متتالية ببطولتي كأس العالم واليورو، أكثر من أي منتخب آخر منذ أن وصلت البرتغال إلى سلسلة دامت لـ12 مباراة بلا خسارة بين عامي 2014 و2018.

وتأهلت هولندا للدور الثاني في بطولة أمم أوروبا لأول مرة منذ نسخة 2008.

 

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