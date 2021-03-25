منتخب مصر يتأهل لنهائيات كأس أمم أفريقيا

المستقلة/- تأهل منتخب مصر إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2021 في الكاميرون.

وتعادل منتخب مصر مع مضيفه الكيني 1-1 في الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم، مساء الخميس.

وسجل محمد مجدي أفشة هدف مصر في الدقيقة 2، فيما أحرز كولينز شيشنجي هدف التعادل في الدقيقة 65.

وبهذا الفوز رفع منتخب مصر رصيده إلى 11 نقطة في صدارة مجموعته، ليتأهل رفقة منتخب جزر القمر الذي جمع 9 نقاط.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 في الكاميرون مطلع العام المقبل، وذلك بعد تأجيلها بسبب جائحة كورونا.

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