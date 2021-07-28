منتخب مصر يتأهل لربع النهائي في أولمبياد طوكيو

المستقلة/- تأهل منتخب مصر إلى ربع نهائي مسابقة كرة القدم في أولمبياد طوكيو، بعد فوزه على نظيره الأسترالي 2-0، اليوم الأربعاء، في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة.

وسجل ثنائية “الفراعنة”، أحمد ياسر ريان، وعمار حمدي، في الدقيقتين 44، و85 على الترتيب.

وبهذه النتيجة، رفع منتخب مصر رصيده إلى 4 نقاط، في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة، متفوقا بفارق الأهداف عن المنتخب الأرجنتيني الذي تعادل مع إسبانيا (1-1).

وتأهل منتخب إسبانيا إلى دور الثمانية كأول المجموعة الثالثة، بعدما رفع رصيده إلى 5 نقاط، ورافقه منتخب مصر كوصيف المجموعة.

وضرب منتخب “الفراعنة” موعدا في دور الثمانية مع المنتخب البرازيلي، الذي تصدر ترتيب المجموعة الرابعة.

وتقام مواجهة مصر والبرازيل المرتقبة، السبت المقبل.

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