منتخب مصر: محمد صلاح على رأس قائمة أولمبياد طوكيو

المستقلة /- كشف شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، عن وضع محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، على رأس قائمة اللاعبين الكبار الذين سيتم استدعاؤهم لتمثيل الفراعنة في أولمبياد طوكيو المقبلة.

وقال غريب في تصريحات تلفزيونية: ”لم يحدث اتفاق حتى الآن مع محمد صلاح، ولكن من حقنا أخذ 3 لاعبين كبار في القائمة خلال أولمبياد طوكيو، ويجب أن نعد قائمة مبدئية ونرسلها للجنة الأولمبية؛ ليتم استخراج تأشيرات لهم ويكونوا تحت نظر الاتحاد الدولي لكرة القدم، وطلبت من كل شخص في الجهاز أن يضع أي اسم يريده، ثم نختار أسماء اللاعبين الكبار وأعرضها عليهم وكل منهم يبدي رأيه، ووضعنا بالفعل القائمة الخاصة باللاعبين الكبار، والقائمة لدينا ما زالت مفتوحة ”.

وأضاف: ”سنُعلن عن القائمة النهاية للمنتخب الأولمبي يوم 30-6 المقبل، وستكون مكونة من 18 لاعبا، لن نحدد الثلاثة الكبار إلا في النهاية، والاختيار النهائي سيكون وفقا للمراكز التي سنحتاجها في البطولة، ولكن القائمة المفتوحة سيكون على رأسها بالطبع محمد صلاح، ومحمد الشناوي، حارس الأهلي، والاختيار النهائي سيخضع للمراكز التي نحتاجها في البطولة“.

وتابع: ”عندما يكون لدينا لاعب بحجم صلاح، من أفضل اللاعبين في العالم، قيمة كبيرة يجب أن يكون على رأس القائمة، سنبدأ السير في الإجراءات معه بعد شهر مارس المقبل، وذلك بمخاطبة ليفربول بصفة رسمية، وعرض كل الأمور على محمد صلاح“.

وتطرق للحديث عن مصطفى محمد وتألقه مع غلطة سراي التركي، قائلا: ”لقد انتقل لفريق ينافس على بطولة في تركيا مثلما كان ينافس على البطولات في الزمالك، إذا انتقل لفرنسا لم يكن لينافس، استمراره في التنافس على البطولات يجعل مستواه في تصاعد دائم، وأعتقد أنه سينتقل للدوري الإنجليزي قريبا“.

وبحسب لوائح ”فيفا“ يحق للمنتخب المتأهل إلى الألعاب الأولمبية الاستعانة بـ3 لاعبين تتجاوز أعمارهم الـ23 عاما.

ويشارك منتخب مصر الأولمبي، في أولمبياد طوكيو، بعد تتويجه بكأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما التي أقيمت في مصر نوفمبر 2019.

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم حدد موعد إجراء قرعة أولمبياد طوكيو في مقر الفيفا بزيورخ بمشاركة المنتخبات المتأهلة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، يوم الاثنين الموافق الـ21 من أبريل 2021.

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