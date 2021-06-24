منتخب لبنان يتأهل إلى كأس العرب

المستقلة/- تأهل منتخب لبنان لنهائيات كأس العرب 2021، بفوزه بهدف دون رد أمام جيبوتي، في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء بالعاصمة القطرية الدوحة.

واستطاع المنتخب اللبناني أن يحسم بطاقة التأهل إلى دور المجموعات، بفضل الهدف الذي أحرزه اللاعب هلال الحلوة، في الدقيقة 46 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز ضمن منتخب لبنان التواجد في المجموعة الرابعة القوية من كأس العرب، والتي تضم منتخبات مصر والجزائر والسودان.

وضمنت منتخبات السودان وعمان والأردن وموريتانيا ولبنان، التأهل إلى مجموعات كأس العرب من الدور التمهيدي، فيما يتبقى مقعدان من أجل إكمال عقد المنتخبات الـ16 التي ستخوض النهائيات.

ويشارك في نهائيات كأس العرب 16 منتخبا، تم توزيعها على 4 مجموعات تضم كل منها 4 منتخبات، يتأهل الأول والثاني منها إلى ربع النهائي.

ويستكمل الدور التمهيدي بمباراتين تجمع الأولى بين فلسطين وجزر القمر مساء الخميس، والثانية بين البحرين ضد الكويت يوم الجمعة.

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