منتخب انجلترا يضرب موعداً نارياً مع المنتخب الفرنسي في ربع نهائي

المستقلة/- ضرب منتخب إنجلترا موعدا مع منتخب فرنسا فى دور ربع نهائى كأس العالم 2022 المقامة حاليا فى قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر الجارى .

وتأهل منتخب إنجلترا إلى ربع النهائى بعدما حقق انتصارا كبيرا على منتخب السنغال بثلاثة أهداف نظيفة، فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب “البيت”، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس العالم 2022، فى ضيافة قطر حتى 18 ديسمبر المقبل.

فيما تأهل منتخب فرنسا لدور ربع النهائى بعد الفوز على منتخب بولندا بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم فى قطر وحتى 18 ديسمبر الجاري.

وبذلك يلتقي المنتخبان يوم السبت الموافق 10 ديسمبر في الدور ربع النهائي.

وكان المنتخب الهولندى أول المنتخبات المتأهلة إلى هذا الدور بعد الفوز على الولايات المتحدة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليضرب موعدا مع منتخب الأرجنتين الذى أطاح بصعوبة بمنتخب أستراليا بهدفين مقابل هدف، فى المباريات التى أقيمت مساء السبت.