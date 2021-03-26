منتخب المغرب يتأهل إلى أمم أفريقيا دون أن يلعب

منتخب المغرب يتأهل إلى أمم أفريقيا دون أن يلعب

المستقلة/- تأهل منتخب المغرب رسميا إلى كأس أمم أفريقيا (الكاميرون 2021)، اليوم الجمعة، قبل خوض مباراة موريتانيا، مستفيدا من تعادل بوروندي وأفريقيا الوسطى (2-2)، ضمن الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الخامسة.

وتقدم منتخب أفريقيا الوسطى بهدفين نظيفين، سجلهما لويس مافوتا في الدقيقتين 40 و53، قبل أن يتعادل منتخب بوروندي عن طريق سعيدي نتيبازونكيزا، وكريستوف ندواروجيرا، في الدقيقتين 59 و80.

وتوقف بذلك رصيد بوروندي عند 5 نقاط، قبل جولة واحدة على نهاية التصفيات، بينما تتذيل إفريقيا الوسطى الترتيب، بـ4 نقاط فقط.

المنتخب المغربي الذي يتصدر المجموعة بـ10 نقاط سيواجه موريتانيا صاحبة الـ5 نقاط اليوم، ثم يلتقي مع نظيره البوروندي الثلاثاء المقبل بالرباط، في ختام التصفيات.