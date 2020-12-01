منتخب العراق يواجه الكويت وديا مطلع العام المقبل

منتخب العراق يواجه الكويت وديا مطلع العام المقبل

(المستقلة) أعلنت الهيئة التطبيعية في الاتحاد العراقي لكرة القدم، عن إقامة مباراة ودية بين “أسود الرافدين” ومنتخب الكويت، مطلع العام المقبل.

وقال هشام محمد، الناطق باسم التطبيعية، في تصريحات صحفية: “التطبيعية اتفقت مع الاتحاد الكويتي على تأمين مباراة دولية ودية بين المنتخبين”.

وأضاف: “المباراة ستقام في السابع والعشرين من شهر يناير/كانون الثاني المقبل، على ملعب جذع النخلة في البصرة”.

وأتم: “ستقام المباراة بعد البطولة الرباعية في الامارات”، في إشارة للبطولة الودية التي ستقام الشهر المقبل بمشاركة منتخبات الإمارات وأيسلندا والكونغو.