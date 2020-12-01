منتخب العراق يواجه الكويت وديا مطلع العام المقبل

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(المستقلة) أعلنت الهيئة التطبيعية في الاتحاد العراقي لكرة القدم، عن إقامة مباراة ودية بين “أسود الرافدين” ومنتخب الكويت، مطلع العام المقبل. 

وقال هشام محمد، الناطق باسم التطبيعية، في تصريحات صحفية: “التطبيعية اتفقت مع الاتحاد الكويتي على تأمين مباراة دولية ودية بين المنتخبين”.

وأضاف: “المباراة ستقام في السابع والعشرين من شهر يناير/كانون الثاني المقبل، على ملعب جذع النخلة في البصرة”.

وأتم: “ستقام المباراة بعد البطولة الرباعية في الامارات”، في إشارة للبطولة الودية التي ستقام الشهر المقبل بمشاركة منتخبات الإمارات وأيسلندا والكونغو.

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