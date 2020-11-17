منتخب العراق يهزم أوزبكستان بثنائية ودية

(المستقلة) فاز منتخب العراق وديا على نظيره أوزبكستان مساء اليوم الثلاثاء، بثنائية مقابل هدف.

وسجل منتخب أوزبكستان هدفا من ركلة جزاء في الدقيقة 39، لينتهي الشوط الأول بتقدمه 1-0.

وأحرز مهند علي هدف تعادل العراق في الدقيقة 64، فيما جاء الهدف الثاني قبيل نهاية اللقاء.

وأقيمت المباراة على هامش معسكر “أسود الرافدين” في الإمارات، ضمن استعداداته للتصفيات الآسيوية المزدوجة والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وكان المعسكر قد شهد إقامة مباراة ودية بين العراق والأردن الخميس الماضي، وانتهت بالتعادل السلبي.