منتخب العراق يفقد أحد مدافعيه أمام كمبوديا

المستقلة/- أرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” كتابا رسميا إلى الهيئة التطبيعية بخصوص مشاركة اللاعب سعد ناطق في مباراة كمبوديا ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة لحساب المجموعة الثالثة.

وحصل اللاعب سعد ناطق على بطاقتين صفراوتين خلال المباريات الماضية، وكان مؤكدا غيابه عن مباراة هونج كونج حسب الجدول المعتمد سابقا ضمن مباريات المجموعة الثالثة قبل إجراء التعديل على مباريات جدول المجموعة بعد الإعلان عن إقامة المباريات بنظام التجمع في البحرين.

وأوضح الاتحاد الدولي في كتابه المرسل إلى الهيئة التطبيعية بأن اللاعب (سعد ناطق) لا يحق له المشاركة في مباراة كمبوديا، وسيكون متاحا بعدها للمشاركة مع المنتخب في مباراتي هونج كونج وإيران.

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