منتخب العراق يفرط في التأهل لمونديال الصالات

المستقلة/- خسر منتخب العراق لكرة الصالات مباراة الملحق الثانية أمام تايلاند بنتيجة 4 – 0 والتي أقيمت مساء اليوم في قاعة خورفكان في الإمارات ضمن الملحق المؤهل لمونديال الصالات في لاتفيا 2021.

وحاول المنتخب العراقي تعويض خسارته في مباراة الذهاب بنتيجة 2 – 7 لكن فريق تايلاند كان ندا قويا بل وأنهى الشوط الأول متقدم على العراق بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني ومع تراجع حظوظ المنتخب العربي وآماله في التعويض والمنافسة على بطاقة التأهل بدأ مستوى الفريق ينخفض تدريجيا حيث سير لاعبو تايلاند المباراة بخبرتهم لتنتهي المباراة لمصلحتهم برباعية دون رد.

يشار إلى أن تايلاند تأهلت رسميا إلى مونديال لاتفيا، بانتظار المتأهل الآخر الفائز من مباراة لبنان وفيتنام والتي ستقام مساء اليوم.

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