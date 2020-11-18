منتخب العراق يعود للوطن في هذا الموعد

(المستقلة) من المقرر أن يعود منتخب العراق إلى أرض الوطن اليوم بعد اختتام معسكره في الإمارات.

ووصل وفد المنتخب العراقي إلى الإمارات في التاسع من الشهر الحالي وخاض مباراتين وديتين، الأولى أمام الأردن يوم الخميس الماضي وانتهت بالتعادل السلبي والثانية أمام أوزبكستان أمس الثلاثاء ، وانتهت بفوز “أسود الرافدين بنتيجة 2-1.

وقال المنسق الاعلامي للمنتخب الوطني هشام محمد في تصريحات صحفية: “وفد المنتخب الوطني سيتوجه إلى بغداد في تمام الساعة الثانية ظهرا بعد اختتام المعسكر التدريبي”.

وأضاف: “وفد المنتخب سيخلو من أحمد إبراهيم وجلال حسن والمدرب المساعد اليتش، لانهم يخضعون للحجر الصحي الان بعد إصابتهم بفيروس كورونا، على أن يعودوا لبغداد بعد نهاية الاجراءات الصحية”.

تجدر الاشارة الى ان معسكر دبي هو المعسكر الخارجي الأول للأسود بعد جائحة كورونا.

 

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