منتخب العراق يصل الدوحة استعدادا لمواجهة ايران

المستقلة/- وصل الى العاصمة القطرية الدوحة المنتخب الوطني العراقي استعدادا لخوض مباراته الثانية ضمن التصفيات الاسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 امام المنتخب الإيراني.

وتعد الدوحة الملعب الافتراضي للمنتخب العراقي بسبب قرار سابق بعدم اللعب على الملاعب العراقية.

وكان المنتخب العراقي قد سافر 19 ساعة طيران بعد مباراته الأولى مع كوريا الجنوبية والتي انتهت بالتعادل السلبي حيث انتقل من العاصمة الكورية الى كازاخستان  من اجل التزود بالوقود ثم بغداد التي وصلها يوم امس في استراحة قصيرة قبل السفر الى الدوحة.

وكان وزير الرياضة والشباب عدنان درجال ورئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية ورئيس اللجنة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي في استقبال المنتخب الوطني بمطار بغداد.

ولقي أداء المنتخب الوطني امام كوريا الجنوبية ترحيبا وارتياحا لدى الجمهور العراقي على أمل تحقيق نتيجة إيجابية امام المنتخب الإيراني.

وتضمن المجموعة التي يلعب ضمنها العراق منتخبات كوريا الجنوبية وايران والامارات العربية وسوريا ولبنان، وانتهت جميع مبارياتها الأولى بالتعادل عدا مباراة ايران وسوريا التي انتهت بفوز الأول بهدف وحيد .

وكان المنتخب الإيراني قد وصل اليوم الجمعة الى الدوحة استعدادا للمباراة المقرراجراؤها مساء يوم الثلاثاء المقبل.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار فلسطين

عن الأمن السياسي والإجتماعي للفلسطينيين في لبنان

اخبار العراق

وفاة المرجع الديني محمد سعيد الحكيم

اخر الاخبار

إطلاق نسخة معرّبة من علوم الحاسوب (الكمبيوتر) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

اخبار العراق

الخطابي : كربلاء مدينة التعايش السلمي

اخبار العراق

موج : الحقائق تؤكد عدم نزاهة الانتخابات المقبلة

اخبار العراق

رسميا..علي وهاب مدربا لنادي كربلاء الرياضي

اخبار العراق

شركة عالمية تزود العراق بمعدات طبية عالية الموثوقية

اخبار العراق

شركة عالمية تزود العراق بمعدات طبية عالية الموثوقية

اخر الاخبار

عاجل: الموت يفجع خامنئي والقيادة الإيرانية تعلن رسميا

اخر الاخبار

سوريا تطلق صاروخا نحو إسرائيل

اخبار العراق

تجارة ذي قار تقدم مساعدة للصحة بقيمة 100 مليون دينار

اخبار العراق

بلجيكا تحافظ على صدارة تصنيف الفيفا، وتقدم قطري كبير

اخبار العراق

شركات وزارة الصناعة تتعالج شحة المياه في كربلاء

اخبار العراق

اعتقال عصابة مخدرات في كربلاء وضبط  الف حبة بحوزتهم

اخبار العراق

“السويدى اليكتريك” و”تويوتا تسوشو كوربوريشن” تكملان أربع (4) محطات جنوب العراق

اخبار العراق

التربية تصدر تعليمات خاصة بأعمار الطلبة الذين سيتم قبولهم في الدراسة الثانوية

اخر الاخبار

تشكيلة المنتخب العراقي أمام كوريا الجنوبية في المرحلة الأخيرة من تصفيات المونديال