منتخب العراق يصل الدوحة استعدادا لمواجهة ايران

المستقلة/- وصل الى العاصمة القطرية الدوحة المنتخب الوطني العراقي استعدادا لخوض مباراته الثانية ضمن التصفيات الاسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 امام المنتخب الإيراني.

وتعد الدوحة الملعب الافتراضي للمنتخب العراقي بسبب قرار سابق بعدم اللعب على الملاعب العراقية.

وكان المنتخب العراقي قد سافر 19 ساعة طيران بعد مباراته الأولى مع كوريا الجنوبية والتي انتهت بالتعادل السلبي حيث انتقل من العاصمة الكورية الى كازاخستان من اجل التزود بالوقود ثم بغداد التي وصلها يوم امس في استراحة قصيرة قبل السفر الى الدوحة.

وكان وزير الرياضة والشباب عدنان درجال ورئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية ورئيس اللجنة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي في استقبال المنتخب الوطني بمطار بغداد.

ولقي أداء المنتخب الوطني امام كوريا الجنوبية ترحيبا وارتياحا لدى الجمهور العراقي على أمل تحقيق نتيجة إيجابية امام المنتخب الإيراني.

وتضمن المجموعة التي يلعب ضمنها العراق منتخبات كوريا الجنوبية وايران والامارات العربية وسوريا ولبنان، وانتهت جميع مبارياتها الأولى بالتعادل عدا مباراة ايران وسوريا التي انتهت بفوز الأول بهدف وحيد .

وكان المنتخب الإيراني قد وصل اليوم الجمعة الى الدوحة استعدادا للمباراة المقرراجراؤها مساء يوم الثلاثاء المقبل.