منتخب العراق يستعد لإقامة معسكر في البصرة

المستقلة/- يدخل المنتخب العراق معسكرا في مدينة البصرة، يوم 18 من الشهر الجاري لخوض لمباراتي طاجكستان والنيبال الوديتين، تحضيرا للتصفيات المزدوجة.

وقال باسل كوركيس، المدير الإداري للمنتخب العراقي، في تصريحات صحفية: “المدير الفني السلوفيني سريتشكو كاتانيتش سيصل إلى العراق في الاسبوع الحالي، على أن يدخل الفريق المعسكر في مدينة البصرة”.

وأضاف: “المنتخب سيستمر بالمعسكر في البصرة لحين خوض وديتي طاجكستان يوم 24 والنيبال يوم 29 من الشهر الجاري، في ملعب جذع النخلة في البصرة، لتكون محطتين مهمتين قبل خوض التصفيات المزدوجة”.

وأتم: “المنتخب سيتوجه بعد انتهاء معسكره في البصرة إلى البحرين لاستكمال التصفيات، حيث سيواجه منتخب كمبوديا في أول مباراة في الثالث من شهر يونيو/ حزيران المقبل”.

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